Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

При участии Росгвардии проведены учебные стрельбы для частной охраны по подготовке к противодействию БПЛА

Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели практическое занятие по подготовке к противодействию беспилотным летательным аппаратам с привлечением представителей частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность стратегически важных объектов.

Под руководством инструкторов Росгвардии, в том числе представителей ОМОН «Оберег», были отработаны базовые элементы огневой подготовки с использованием служебного гладкоствольного оружия.

Особое внимание в ходе занятия уделялось вопросам соблюдения мер безопасности при обращении с оружием, правильной изготовке к стрельбе, а также порядку выполнения упражнений. Стрельба осуществлялась исключительно по наземным мишеням, что обусловлено необходимостью поэтапного освоения навыков и строгого соблюдения требований безопасности.

Помощник начальника группы боевой подготовки отметил, что для проведения занятий были привлечены сотрудники спецподразделений территориального управления Росгвардии, имеющие практический опыт борьбы с безбилетниками.

В рамках занятия инструкторы обучали личный состав ЧОП правильной технике стрельбы, включая удержание оружия, работу с затвором и ведение огня с упреждением. Отдельное внимание уделялось устранению типичных ошибок, возникающих у сотрудников, ранее не имевших опыта обращения с данным видом оружия.

Планируется, что в дальнейшем обучение будет продолжено с усложнением выполняемых задач. Приоритетным направлением остаётся обеспечение безопасности и повышение уровня профессиональной подготовки персонала, задействованного в охране объектов различного назначения.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
16/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus