При участии Росгвардии проведены учебные стрельбы для частной охраны по подготовке к противодействию БПЛА

Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели практическое занятие по подготовке к противодействию беспилотным летательным аппаратам с привлечением представителей частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность стратегически важных объектов.

Под руководством инструкторов Росгвардии, в том числе представителей ОМОН «Оберег», были отработаны базовые элементы огневой подготовки с использованием служебного гладкоствольного оружия.

Особое внимание в ходе занятия уделялось вопросам соблюдения мер безопасности при обращении с оружием, правильной изготовке к стрельбе, а также порядку выполнения упражнений. Стрельба осуществлялась исключительно по наземным мишеням, что обусловлено необходимостью поэтапного освоения навыков и строгого соблюдения требований безопасности.

Помощник начальника группы боевой подготовки отметил, что для проведения занятий были привлечены сотрудники спецподразделений территориального управления Росгвардии, имеющие практический опыт борьбы с безбилетниками.

В рамках занятия инструкторы обучали личный состав ЧОП правильной технике стрельбы, включая удержание оружия, работу с затвором и ведение огня с упреждением. Отдельное внимание уделялось устранению типичных ошибок, возникающих у сотрудников, ранее не имевших опыта обращения с данным видом оружия.

Планируется, что в дальнейшем обучение будет продолжено с усложнением выполняемых задач. Приоритетным направлением остаётся обеспечение безопасности и повышение уровня профессиональной подготовки персонала, задействованного в охране объектов различного назначения.

