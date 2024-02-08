Проведение профилактических визитов на территории Кузбасса

Согласно ст. 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» одним из видов профилактических мероприятий является профилактический визит в отношении контролируемого лица.

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований, а также на устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

За январь 2024 года государственными инспекторами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в отношении хозяйствующих субъектов проведено 26 профилактических визита по 3 направлениям государственного надзора и контроля: Федеральный государственный земельный надзор; Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна; Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В целях снижения риска причинения вреда от хозяйственной деятельности контролируемых лиц профилактические мероприятия и в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе.