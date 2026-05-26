В областном центре сотрудники Росгвардии совместно с представителями взаимодействующих правоохранительных органов обеспечили охрану общественного порядка и общественную безопасность во время проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

Ежегодное спортивное мероприятие объединило более 1 500 участников, преодолевших дистанции от 1 до 21,1 километра. На протяжении всего мероприятия росгвардейцы несли службу в местах массового пребывания граждан, контролировали обстановку на прилегающей территории и оперативно реагировали на возможные изменения ситуации. Также сотрудники Росгвардии обеспечивали правопорядок на маршрутах движения спортсменов, а также в местах старта и финиша.

Кроме этого, внимание было уделено обеспечению безопасности на территории проспекта Металлургов в Новокузнецке, где в период проведения легкоатлетического забега были сосредоточены участники, зрители и организаторы мероприятия.

Благодаря слаженной работе представителей Росгвардии нарушений общественного порядка во время спортивных мероприятий не допущено.

Фото: Росгвардия