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Росгвардейцы обеспечили безопасность юных жителей Кузбасса в День защиты детей

 В Кузбассе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, совместно с другими правоохранительными органами, успешно осуществили меры по обеспечению безопасности празднования Дня защиты детей.

Мероприятия с участием росгвардейцев прошли в различных городах области, включая Осинники, Белово, Таштагол, Прокопьевск и поселок Тяжин. Организаторы подготовили для детей анимационные шоу, спортивные состязания и творческие выступления, которые вызвали радость и восхищение у маленьких жителей региона. Росгвардейцы обеспечили безопасность вокруг мест проведения детских мероприятий.

 Благодаря грамотным действиям стражей правопорядка праздник прошел без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/06/2023
Общество
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