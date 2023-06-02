Росгвардейцы обеспечили безопасность юных жителей Кузбасса в День защиты детей

В Кузбассе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, совместно с другими правоохранительными органами, успешно осуществили меры по обеспечению безопасности празднования Дня защиты детей.
Мероприятия с участием росгвардейцев прошли в различных городах области, включая Осинники, Белово, Таштагол, Прокопьевск и поселок Тяжин. Организаторы подготовили для детей анимационные шоу, спортивные состязания и творческие выступления, которые вызвали радость и восхищение у маленьких жителей региона. Росгвардейцы обеспечили безопасность вокруг мест проведения детских мероприятий.
Благодаря грамотным действиям стражей правопорядка праздник прошел без происшествий.
Фото: Росгвардия
02/06/2023