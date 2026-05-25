Росгвардейцы продолжают помогать кузбассовцам при трудоустройстве

В Киселевске прошла ярмарка вакансий с участием представительницы кадровой службы вневедомственной охраны Росгвардии старшего лейтенанта полиции Екатерины К.

В кадровом центре представитель ведомства рассказала жителям города о порядке поступления на службу, требованиях к кандидатам, социальных гарантиях, льготах и возможностях профессионального роста. Участникам мероприятия также представили информацию об основных направлениях деятельности подразделений Росгвардии.

Особое внимание было уделено трудоустройству во вневедомственную охрану. Заинтересованным гражданам разъяснили, что пройти собеседование для поступления на службу можно непосредственно в Киселевске.

Кроме того, старший лейтенант полиции Екатерина К. рассказала участникам ярмарки о вакансиях в подразделениях Росгвардии на территории Донецкой Народной Республики, в том числе в ОМОН и вневедомственной охране.

Представитель ведомства отметила, что сотрудники, принятые на службу в подразделения Росгвардии на территории новых субъектов Российской Федерации, обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем либо компенсацией за поднаем жилого помещения. Кроме того, период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении, а также предусмотрено предоставление льгот ветерана боевых действий.

Среди дополнительных преимуществ службы в Росгвардии – возможность получения льготных путевок в санаторно-курортные учреждения ведомства, обучение в высших и средних учебных заведениях войск национальной гвардии, а также право детей сотрудников на поступление в образовательные организации Росгвардии на льготных условиях.

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу напоминают, что получить дополнительную информацию по вопросам поступления на службу и трудоустройства можно по телефону 117, добавочный 5.

