Росгвардейцы провели для школьников экскурсию в рамках праздничной акции «Росгвардия – детям»

В городе Березовский сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии состоялась познавательная экскурсия для участников «Движение Первых» – учащихся школы № 8. Мероприятие прошло в рамках ведомственной акции «Росгвардия – детям» и было приурочено сразу к двум значимым датам – 10-летию Росгвардия и 215-летию войск правопорядка.

В ходе встречи сотрудники вневедомственной охраны рассказали школьникам об истории службы, этапах ее становления и развитии подразделений правопорядка в регионе. Росгвардейцы подчеркнули преемственность поколений, важность профессии и высокую ответственность, которая во все времена возлагалась на защитников общественной безопасности.

Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной ориентации. Сотрудники обсудили с гостями возможности трудоустройства в подразделениях Росгвардии, а также рассказали об обучении в ведомственных высших учебных заведениях, требованиях к кандидатам и перспективах служебного роста.

Практическая часть мероприятия вызвала у школьников особый интерес. Ребята на наглядных примерах узнали, как организуется ежедневное патрулирование, осмотрели служебный автомобиль и познакомились с порядком действий экипажа при реагировании на сигналы тревоги. Кроме того, детям продемонстрировали современные образцы вооружения и специальные средства, используемые сотрудниками вневедомственной охраны при выполнении служебных задач.

«Во время мероприятия я понял, что Росгвардия – это не просто работа, это призвание. Для нас экскурсия была не только интересной, но и полезной», - отметил один из учащихся Александр Карпунин.

Экскурсия прошла в живом формате: школьники активно задавали вопросы и получили возможность ближе познакомиться с профессией росгвардейца и задуматься о своем будущем.

Фото: Росгвардия