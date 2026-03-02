Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы провели для школьников экскурсию в рамках праздничной акции «Росгвардия – детям»

В городе Березовский сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии состоялась познавательная экскурсия для участников «Движение Первых» – учащихся школы № 8. Мероприятие прошло в рамках ведомственной акции «Росгвардия – детям» и было приурочено сразу к двум значимым датам – 10-летию Росгвардия и 215-летию войск правопорядка.

В ходе встречи сотрудники вневедомственной охраны рассказали школьникам об истории службы, этапах ее становления и развитии подразделений правопорядка в регионе. Росгвардейцы подчеркнули преемственность поколений, важность профессии и высокую ответственность, которая во все времена возлагалась на защитников общественной безопасности.

Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной ориентации. Сотрудники обсудили с гостями возможности трудоустройства в подразделениях Росгвардии, а также рассказали об обучении в ведомственных высших учебных заведениях, требованиях к кандидатам и перспективах служебного роста.

Практическая часть мероприятия вызвала у школьников особый интерес. Ребята на наглядных примерах узнали, как организуется ежедневное патрулирование, осмотрели служебный автомобиль и познакомились с порядком действий экипажа при реагировании на сигналы тревоги. Кроме того, детям продемонстрировали современные образцы вооружения и специальные средства, используемые сотрудниками вневедомственной охраны при выполнении служебных задач.

«Во время мероприятия я понял, что Росгвардия – это не просто работа, это призвание. Для нас экскурсия была не только интересной, но и полезной», - отметил один из учащихся Александр Карпунин.

Экскурсия прошла в живом формате: школьники активно задавали вопросы и получили возможность ближе познакомиться с профессией росгвардейца и задуматься о своем будущем.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Березовский
kuzbassnews.ru
02/03/2026
Образование
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus