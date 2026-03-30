Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы сняли с рейса междугороднего автобуса нарушителя общественного порядка

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка на объекте транспортной инфраструктуры.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу тревога на автовокзал  и обнаружили мужчину, препятствовавшего убытию рейса. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации,  нетрезвому мужчине было отказано в посадке в междугородний автобус, следовавший из Березовского в областной центр. В ответ мужчина стал нарушать общественный порядок и оскорблять работников автотранспортного предприятия. Для пресечения противоправных действий персонал автовокзала воспользовался тревожной кнопкой.

Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии передали для разбирательства дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Социально значимые объекты региона находятся под охраной Росгвардии. Попытки нарушения установленного режима и общественного порядка будут оперативно пресекаться с последующим привлечением виновных к ответственности в установленном законом порядке.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
30/03/2026
Происшествия
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus