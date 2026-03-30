Росгвардейцы сняли с рейса междугороднего автобуса нарушителя общественного порядка

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка на объекте транспортной инфраструктуры.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу тревога на автовокзал и обнаружили мужчину, препятствовавшего убытию рейса. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, нетрезвому мужчине было отказано в посадке в междугородний автобус, следовавший из Березовского в областной центр. В ответ мужчина стал нарушать общественный порядок и оскорблять работников автотранспортного предприятия. Для пресечения противоправных действий персонал автовокзала воспользовался тревожной кнопкой.

Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии передали для разбирательства дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Социально значимые объекты региона находятся под охраной Росгвардии. Попытки нарушения установленного режима и общественного порядка будут оперативно пресекаться с последующим привлечением виновных к ответственности в установленном законом порядке.

Фото: Росгвардия