Росгвардейцы задержали мужчину, который представлял опасность для персонала супермаркета

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который нарушал общественный порядок в продуктовом магазине и провоцировал окружающих на конфликт.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги к охраняемому объекту на улице Карбышева. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили конфликтовавшего с персоналом мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками 62-летний местный житель зашел в торговую точку и сразу же стал проявлять агрессию в отношении окружающих и не реагировал на замечания работников торговли. Для пресечения противоправных действий персонал воспользовался кнопкой экстренного вызова группы задержания Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Причину своего поведения местный житель пояснить не смог.

