Росгвардейцы задержали нарушителя правопорядка на охраняемом объекте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, угрожавшего физической расправой администратору бара.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к питейному заведению на улице Металлургов. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 22-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, новокузнечанин устроил конфликт с работниками, которые отказали впускать его в бар. В результате молодой человек начал угрожать администратору заведения физической расправой. Для пресечения противоправных действий работники питейного заведения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

Фото: Росгвардия