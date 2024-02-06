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Росгвардейцы задержали подозреваемую в причинении ножевого ранения соседу

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая ранила соседа из-за жалобы на шум.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в многоквартирный дом на улице Новостройка. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали 22-летнюю предполагаемую виновницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, пострадавший горожанин пришел к соседям и потребовал соблюдения тишины в ночное время. На фоне возникшего конфликта задержанная причинила ножевое ранение местному жителю в область груди. Супруга пострадавшего обратилась за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленницу сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Происшествия
Киселевск
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