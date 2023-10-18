Росгвардейцы задержали участников потасовки в Кемерове

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек драку и задержал участников конфликта.

В ночное время группа задержания оперативно прибыла на экстренный вызов к одному из общежитий на проспекте Ленина. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили компанию конфликтующих граждан в количестве до четырех человек. При виде служебного автомобиля двое из них попытались скрыться бегством в дворовой территории, но были задержаны. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанные выясняли на улице отношения с 22-летним знакомым, которому в результате были причинены телесные повреждения. На шум во дворе отреагировал 34-летний житель общежития, который вышел к конфликтующим сделать замечание, но получил удар по лицу от одного из задержанных. Для пресечения противоправных действий вахтер многоквартирного дома нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали участников конфликта сотрудникам органов внутренних дел. Двадцатидвухлетний молодой человек был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с подозрением на перелом носа.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

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