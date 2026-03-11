Россельхознадзор предостерег кузбасских аграриев за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов на сельскохозяйственных культурах

5 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел два мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции. В результате выявлены нарушения регламента применения пестицидов.

Так, зафиксированы факты обработки в 2025 году посевов пшеницы яровой пестицидом группы гербицидов Корум, ВРК и посевов овса пестицидом группы гербицидов Арбалет, СЭ. Ведомство отмечает, что применение данных пестицидов не предусмотрено регламентом их применения на пшенице яровой и овсе, определённом в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Таким образом, аграрии допустили нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующим субъектам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.