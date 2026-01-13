С 1 января Отделение СФР по Кузбассу увеличивает размер детских пособий, которые зависят от регионального прожиточного минимума

В январе 2026 года повысился прожиточный минимум на территории Кемеровской области. Это означает, что выросли размеры единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала, которые зависят от регионального прожиточного минимума. Пособия Отделение СФР по Кузбассу пересчитывает беззаявительно, получателям не нужно для этого ничего делать.

Единое пособие в 2026 году может быть назначено, если среднедушевой доход семьи в расчетном периоде меньше величины прожиточного минимума на душу населения, то есть 17 234 рубля в Кемеровской области. Выплата назначается региональным Отделением СФР с применением комплексной оценки нуждаемости семьи.

Для беременных женщин размер пособия составит 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть 9 392,50 руб., 14 088,75 руб. или 18 785 руб.

Детям от 0 до 17 лет размер единого пособия рассчитывают из прожиточного минимума на ребенка: 50 % – 8 358,50 руб., 75 % – 12 537,75 руб. и 100 % – 16 717 руб.

Повышенное единое пособие за январь положено 88 240 кузбасским семьям.

Также от прожиточного минимума зависит ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет. Право на нее есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе (это сумма в 34 468 руб.). Выплата равна прожиточному минимуму на ребенка – 16 717 рублей в 2026 году. Отделение СФР по Кузбассу перерасчитало ее для родителей более 7 000 кузбасских детей.

Пособия устанавливаются на 12 месяцев, заявление об их продлении нужно подать в Отделение Соцфонда по Кузбассу в последний месяц текущего периода или в месяц, следующий за окончанием выплат.

Напоминаем, что детские пособия за текущий месяц выплачиваются в следующем. Пособия за декабрь 2025 года семьи получили досрочно в конце декабря, они были перечислены в прежнем размере. Повышенные пособия за январь 2026 года семьи получат в феврале.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

