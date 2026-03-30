С начала 2026 года Отделение СФР Кузбасса назначило пособие по беременности и родам более 100 студенткам региона

Напомним, что с 1 сентября 2025 года изменился порядок расчета пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме обучения. Согласно новым правилам, размер выплаты теперь равен 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе проживания. До введения новшеств размер пособия рассчитывался исходя из размера стипендии. В Кузбассе в 2026 году размер прожиточного минимума трудоспособного населения – 18 785 рублей. С начала года пособие в регионе получили 103 студентки.

Право на получение выплаты имеют только студентки, обучающиеся по очной форме:

– в высших учебных заведениях;

– в колледжах, техникумах и училищах;

– в организациях дополнительного профессионального образования;

– в научных организациях.

За стандартный отпуск по беременности и родам 140 дней в 2026 году студентка получит 87 663, 33 рубля.

Для получения пособия необходимо подать заявление одним из способов:

– через портал госуслуг,

– лично в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда,

– в МФЦ.

Чтобы оформить выплату, нужно предоставить справку о периоде нетрудоспособности, выданную медицинской организацией, справку из учебного заведения об очной форме обучения (бюджетная или платная основа обучения – значения не имеет).

Важно:

Подавать заявление на выплату нужно не раньше начала отпуска по беременности и родам (30 недель) и не позже 6 месяцев после его окончания.

Отделение СФР по Кемеровской области рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней и в течение 5 рабочих дней перечислит средства единовременно за весь период отпуска.

Работающая студентка-очница имеет право получить пособие по двум основаниям, ей выплата производится за весь период отпуска в размере 100% среднего заработка, рассчитанного за два предыдущих календарных года. Для выплаты нужно написать заявление по месту работы о предоставлении отпуска по беременности и родам.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

