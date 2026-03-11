В январе и феврале 2026 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отгружено 9 854 куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 232 фитосанитарных сертификата для отправки из региона за рубеж 9 571 куб. м лесоматериала.

Главным получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 73% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Вьетнамом (14%), Таджикистаном (12,9%), Киргизией и Казахстаном (0,1%).

Стоит отметить, что при подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты Россельхознадзора оформили 122 карантинных сертификата на 283 куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.