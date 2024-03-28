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С начала года Социальный фонд в Кузбассе оплатил услуги по родовым сертификатам 3 723 беременным женщинам

С 1 января 2024 года помощь по программе «Родовый сертификат» получили 3 723 жительницы Кузбасса. На оплату услуг, оказанных медицинскими учреждениями, региональное Отделение Социального фонда направило 42,9 миллиона рублей.

С июля 2021 года родовый сертификат оформляется только в электронном виде. Документ предоставляет женщине право получить бесплатную медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовой период. Также он необходим при проведении профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.

«Чтобы получить помощь по программе, женщине нужно встать на учёт в женской консультации. Специалисты учреждения сформируют родовый сертификат и предоставят листок нетрудоспособности. Напомню, у женщины есть право выбора медицинской организации и роддома, где ей будут оказаны необходимые услуги», — рассказала Людмила Бабичук, управляющий региональным Отделением Социального фонда России.

Сертификат состоит из трех талонов. Каждый из них заполняется при обращении в медицинское учреждение, выбранное женщиной. Затем данные автоматически направляются в Социальный фонд России для оплаты оказанных услуг.

Стоимость родового сертификата составляет 12000 рублей. 3000 рублей из этой суммы ОСФР направляет в медучреждения за услуги по оказанию помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности. 1000 рублей — за услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи. 6000 рублей идет на оплату услуг по оказанию медицинской помощи во время родов и в послеродовой период. 2000 рублей из стоимости каждого родового сертификата — это расходы на профилактические медицинские осмотры ребенка в первый год жизни.

Обналичить средства родового сертификата нельзя, они перечисляются напрямую медицинской организации.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, выходные дни суббота, воскресенье).

 

Фото: ОСФР

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28/03/2024
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