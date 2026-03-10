Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о возможных рисках при покупке семян и саженцев дистанционным способом

В последнее время продажа семян через интернет становится все более популярной. Большая часть интернет-рынка представлена огромным разнообразием традиционных видов семян, а также их «новинок».

Вместе с тем, покупка семян на маркет-плейсах и в интернет-магазинах, так же, как и в обычных магазинах, связана с определенными рисками. В красивой упаковке вам могут продать просроченные или засоренные семена, «некондицию» и «пересортицу» (когда один сорт продают под видом другого). Кроме того, с такими семенами можно занести на участок болезни растений и даже карантинные сорняки, бороться с которыми очень сложно.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, придерживайтесь простых правил при выборе семян. В первую очередь, внимательно изучайте маркировку на упаковке.

На ней обязательно должны быть указаны такие сведения:

— ботаническое наименование растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида;

— сведения о производителе;

— номер партии, дата упаковки (месяц, год), масса (в граммах) или количество (в штуках) семян;

— наименование химического или биологического препарата (если семена обработаны).

Кроме того, сорт должен быть включен в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». Это является гарантией того, что семена прошли соответствующие испытания, проверены на сортовые и посевные качества, соответствуют обязательным требованиям, предъявляемым к семенам, и не содержат ГМО.

И еще один важный момент для сибиряков: сорт должен быть районирован для нашего региона.

Важно помнить, что по требованию покупателя продавец обязан предъявить документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян, с указанием всхожести. При дистанционной торговле эта информация должна быть доступна на сайте или в других информационных материалах заранее, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор.

С начала 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области семеноводства сельскохозяйственных растений в отношении организаций, реализующих семенной и посадочный материал на площадках маркетплейсов и интернет-магазинов, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора уже выявили сорта семян овощных культур, не включенные в официальный реестр. Среди них — томаты, перцы и баклажаны, которые традиционно одними из первых выращивают на рассаду в феврале и марте.