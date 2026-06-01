Сотрудник новокузнецкого ОМОН «Рубеж» награжден медалью «За спасение»

В Новокузнецке состоялась церемония вручения ведомственной награды сотруднику ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. За мужественные действия при эвакуации жителя Прокопьевска из огня старший прапорщик Александр Ф. награжден медалью «За спасение».

Инцидент произошел во внеслужебное время в мае прошлого года. Находясь на прогулке в Прокопьевске, росгвардеец увидел густой дым из окна многоквартирного дома и услышал крики о помощи. Не дожидаясь прибытия пожарных, офицер поднялся на пятый этаж.

Оценив обстановку, старший прапорщик с помощью подручных средств вскрыл заблокированную дверь. В сильно задымленном помещении сотрудник ОМОН обнаружил обессилевшего хозяина квартиры, закрыл ему дыхательные пути влажной тканью и эвакуировал в безопасное место, после чего передал прибывшим медикам.

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отметили, что Александр Ф. проявил хладнокровие, решительность и готовность к риску, сохранив жизнь человеку. В настоящее время он продолжает службу в ОМОН «Рубеж», ранее за отличия при выполнении служебно-боевых задач награжден медалью «За отвагу».

Фото: Росгвардия