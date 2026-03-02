Сотрудники ОМОН «Рубеж» выступили наставниками на региональных соревнованиях по гонкам дронов

В преддверии 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники новокузнецкого ОМОН «Рубеж» приняли участие в Открытых региональных соревнованиях по гонкам дронов.

Соревнования прошли на базе Центра дополнительного образования детей в Прокопьевске и объединили более 90 пилотов из разных городов Кузбасса и Новосибирска. Участники продемонстрировали навыки управления беспилотниками в личных и командных зачетах, а также в техническом симуляторе.

Сотрудники ОМОН «Рубеж» поделились с участниками практическим опытом применения беспилотных летательных аппаратов в служебной деятельности, рассказали о специфике использования современных технологий при выполнении задач по обеспечению правопорядка и защите граждан. Росгвардейцы отметили высокий уровень подготовки пилотов, техническую грамотность и стремление к развитию.

В ходе мероприятия представители Росгвардии пригласили победителей и призёров соревнований рассмотреть возможность поступления на службу в ОМОН, подчеркнув, что приобретённые ими навыки могут быть востребованы в деле защиты населения и обеспечения безопасности.

Фото: Росгвардия