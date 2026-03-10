Специалисты Россельхознадзора делятся простыми советами, как добиться хорошей всхожести семян сладкого перца

Нередко семена перца, несмотря на длительный срок хранения (5–7 лет), не прорастают в ожидаемые сроки. Причины могут быть такими:

• не проведена стратификация — воздействие на семена холода и влаги, стимулирующее прорастание;

• отсутствует скарификация — частичное нарушение твёрдой водонепроницаемой оболочки семени;

• семена утратили всхожесть при заготовке или хранении.

Исправить ситуацию помогут следующие приёмы:

Замачивание семян. Позволяет преодолеть гидрофобное восковое покрытие оболочки. Если семена набухли во влажной среде — препятствие устранено, и они готовы к прорастанию.

Обработка раствором микроудобрений. Приготовьте слабоконцентрированный раствор, содержащий магний, марганец, бор, железо, цинк, медь, молибден, серу и калий.

При сомнениях в дозировке следуйте инструкции для внекорневых подкормок.

Обязательно используйте свежеприготовленный раствор: при контакте с воздухом полезные элементы становятся недоступными для растений.

Такая обработка укрепляет иммунитет рассады и обеспечивает молодые корни питательными веществами.

Важно учитывать, что в первые месяцы рост рассады идёт преимущественно за счёт листового питания — корневая система ещё слабо развита. Поэтому внекорневые подкормки в этот период эффективнее почвенных.

При выборе сорта обязательно сверяйтесь с Государственным реестром селекционных достижений (сайт ФГБУ «Госсорткомиссия»). Это позволит:

• узнать точные сроки посева и длительность вегетации;

• уточнить регионы, где сорт районирован (даёт максимальный урожай);

• убедиться, что сорт не содержит ГМО (наличие в реестре — гарантия безопасности).

Обратите внимание: сорта, отсутствующие в реестре, могут быть генетически модифицированы.

Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора:

• Кемерово: тел. 8 (3842) 36 15 80, ул. Муромцева, д. 2Б;

• Новосибирск: тел. 8 (383) 346 56 28, ул. Немировича Данченко, д. 167;

• Томск: тел. 8 (3822) 26 22 24, ул. Фрунзе, д. 109А.

Также доступна консультация через приложение «Мобильный инспектор».

Помните: правильный выбор семян и их грамотная подготовка — залог хорошего урожая!