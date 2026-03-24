Старт регионального конкурса творческих работ «Волшебный мир кино - 2026»

С 10 марта начался прием заявок и работ на региональный конкурс творческих работ «Волшебный мир кино - 2026». В этом году он посвящен Году единства народов России.

Учредителем Конкурса является Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – государственное автономное учреждение культуры «Кузбасскино».

На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная глина, мягкая игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, художественная резьба и т.д.

Работы должны соответствовать теме Конкурса – «Россия многонациональная».

Участниками конкурса могут быть:

Семейные команды, состоящих из родителей, а также детей, воспитывающихся в данной семье;

Индивидуальные авторы по следующим возрастным группам:

«Младшая» до 7 лет (включительно),

«Первая средняя» с 8 до 11 лет (включительно),

«Вторая средняя» с 12 до 18 лет (включительно),

«Старшая» с 19 лет без ограничения.

Работы и оригиналы заявок принимаются до 30 апреля (включительно) ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 4, ГАУК «Кузбасскино».

15 мая на официальном сайте «Кузбасскино» (www.kuzbasskino.ru) будет размещен список творческих работ и их авторов, отобранных в качестве участников Конкурса.

С 25 по 29 мая пройдет интернет-голосование для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» и закрытое заседание членов жюри Конкурса для подведения итогов Конкурса.

1 июня 2021г. в «Эвент парке» Кузбасскино пройдет церемония награждения победителей областного Конкурса.

Заявки принимаются на электронный адрес: kuzbasskino.ru@yandex.ru.

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

