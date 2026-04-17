Суд решил взыскать с владельца коровы компенсацию за вред, причинённый после столкновения автомобиля с животным

Собственник коровы не обеспечил такие условия её содержания, которые предотвратили бы свободный выход животного на проезжую часть дороги. Теперь владелец погибшей коровы должен по решению суда выплатить пострадавшей в ДТП жительнице Кузбасса более 900 тысяч рублей.

Ещё 19 сентября 2024 года вечером жительница Мариинска, возвращаясь домой на своём автомобиле «KIA RIO» по трассе «Томск – Мариинск», вблизи села Малый Антибес Мариинского округа столкнулась с коровой, находившейся на проезжей части. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу движения перед двигавшимся навстречу грузовым автомобилем КАМАЗ, с которым также произошло столкновение. Результат дорожно-транспортного происшествия: автомобиль жительницы Мариинска восстановлению не подлежит, а ей самой причинён вред здоровью средней тяжести.

Позже было установлено отсутствие в произошедшем вины водителя «KIA RIO», которая, согласно заключению экспертизы, не располагала технической возможностью предотвратить наезд на животное. Корова в итоге погибла, а хозяин животного так и не объявился.

Более полугода после случившегося пострадавшая в ДТП жительница Мариинска пыталась установить владельца коровы, так как правоохранительным органам это не удалось (предполагаемый владелец коровы все подозрения отрицал). Но пострадавшая сама собрала доказательственную базу и при юридической поддержке профессионального юриста обратилась в суд с требованием компенсации материального ущерба и морального вреда.

Сам ответчик в суд не являлся, но ранее сотрудникам полиции пояснял, что корова ему не принадлежала, а односельчане, которые утверждают обратное, его оговаривают.

Тем не менее в результате судебного разбирательства, продолжавшегося более четырёх месяцев, принадлежность коровы 45-летнему жителю села Малый Антибес была установлена как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области постановлено взыскать с ответчика в пользу жительницы Мариинска в счёт возмещения имущественного ущерба и морального вреда компенсацию в общей сумме около 900 тысяч рублей.

Узнав о судебном постановлении, ответчик поспешил обжаловать его в вышестоящий суд, приводя доводы о том, что принятое решение суда основано на предположениях, домыслах и противоречивых показаниях свидетелей. Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила обоснованность решения суда первой инстанции.

Позже с владельца погибшей в ДТП коровы были взысканы в пользу пострадавшей и судебные расходы в размере более 55 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

