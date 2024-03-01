Суд в Кузбассе ограничил свободу очередному «псевдоводителю», который использовал поддельное водительское удостоверение

Поддельное водительское удостоверение житель Чебулинского муниципального округа предъявил сотрудникам ДПС ГИБДД, остановивших его для проверки документов. Было выявлено, что серийная нумерация предъявленных мужчиной «прав» совпадает с серийной нумерацией водительского удостоверения, принадлежащего 20-летней жительнице одного из регионов России…

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в сентябре 2023 года 21-летний житель Чебулинского муниципального округа через сеть «Интернет» приобрёл поддельное водительское удостоверение, которое предоставляло ему право на управление транспортными средствами категорий «B», «B1» и «M». После этого он стал хранить купленные «права» в своём автомобиле ВАЗ 21093.

Через три месяца в центре Мариинска для проверки документов он был остановлен инспектором ДПС отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России «Мариинский», которому предъявил имеющееся у него водительское удостоверение. Но при проверке было выявлено, что серийная нумерация предъявленного документа принадлежит 20-летней жительнице одного из регионов России по имени Ольга.

Тем самым житель Чебулинского муниципального округа совершил преступление, предусмотренное частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы на срок до одного года.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и настаивал на рассмотрении его уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых первое привлечение к уголовной ответственности, молодой возраст, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чебулинцу назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы.

В течение установленного судом срока осуждённому запрещено выезжать за пределы Чебулинского муниципального округа, менять место жительства или пребывания без согласия контролирующего органа, а также покидать в ночное время место жительства. При этом осуждённый обязан два раза в месяц являться для регистрации в орган, контролирующий отбывание наказания.

Поддельное водительское удостоверение, приобщённое к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, будет уничтожено.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд