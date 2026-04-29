Транспортные полицейские Кузбасса провели встречу с будущими юристами

Заместитель начальника — начальник ОРЛС Кузбасского ЛУ МВД России Юлия Потураева, председатель Общественного совета Дмитрий Матюхин и начальник строевой части Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу Алексей Дворянкин организовали круглый стол для студентов Сибирского политехнического техникума. В центре внимания оказались вопросы профессионального становления, особенности службы и карьерные перспективы для выпускников юридических направлений.

В ходе встречи транспортные полицейские подробно рассказали студентам о специфике работы в органах внутренних дел на транспорте, о социальных гарантиях и денежном довольствии сотрудников. Особое внимание уделили требованиям, ограничениям и обязанностям, связанным со службой, а также порядку поступления в ведомственные вузы и особенностям обучения в системе МВД России. Для наглядности студентам продемонстрировали фильм о деятельности транспортной полиции Кузбасса и вручили информационные буклеты.

«Прямое общение с действующими руководителями помогает студентам ещё на этапе обучения сформировать чёткое представление о выбранной профессии и осознанно подойти к будущему трудоустройству», — подчеркнул председатель Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин.

