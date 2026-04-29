Транспортные полицейские Кузбасса провели встречу с будущими юристами

Транспортные полицейские Кузбасса провели встречу с будущими юристами

Заместитель начальника — начальник ОРЛС Кузбасского ЛУ МВД России Юлия Потураева, председатель Общественного совета Дмитрий Матюхин и начальник строевой части Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу Алексей Дворянкин организовали круглый стол для студентов Сибирского политехнического техникума. В центре внимания оказались вопросы профессионального становления, особенности службы и карьерные перспективы для выпускников юридических направлений.

В ходе встречи транспортные полицейские подробно рассказали студентам о специфике работы в органах внутренних дел на транспорте, о социальных гарантиях и денежном довольствии сотрудников. Особое внимание уделили требованиям, ограничениям и обязанностям, связанным со службой, а также порядку поступления в ведомственные вузы и особенностям обучения в системе МВД России. Для наглядности студентам продемонстрировали фильм о деятельности транспортной полиции Кузбасса и вручили информационные буклеты.

«Прямое общение с действующими руководителями помогает студентам ещё на этапе обучения сформировать чёткое представление о выбранной профессии и осознанно подойти к будущему трудоустройству», — подчеркнул председатель Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
29/04/2026
Общество

Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Новокузнецке открылась новая поликлиника №5
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
