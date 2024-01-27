В Анжеро-Судженске новоселами стали 43 семьи льготников

В Анжеро-Судженске заселен девятиэтажный дом по ул. Сосновая, 59. Ключи от благоустроенных квартир получили 27 жителей аварийных домов и 16 детей, оставшихся без попечения родителей. Новостройку сдали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В квартирах удобная планировка, выполнена чистовая отделка под ключ, установлена необходимая сантехника и приборы учета воды, пластиковые окна, межкомнатные двери, натяжные потолки. Жильцам остается завезти мебель и технику.



Дом расположен в современном районе города — Восточном. Недалеко находятся магазины, аптеки, супермаркеты, автобусные остановки. За последние 5 лет в новом микрорайоне построены новый детский сад и современная цифровая школа.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса