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В этом году количество лесных пожаров в Кузбассе сократилось в 35 раз

С начала текущего года в лесхозы региона поступила 21 единица лесопожарной техники и оборудования.

Переоснащение службы идет в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», который реализуется в стране по инициативе Президента Владимира Путина.

Обновление парка спецтехники позволило кузбасским специалистам в этом пожароопасном сезоне ликвидировать возгорания в течение суток, не допуская распространения огня на лесопосадки и населенные пункты.

По информации регионального департамента лесного комплекса, с начала пожароопасного сезона на территориях лесничеств Кузбасса возникли 3 лесных пожара на общей площади 19,7 га. Для сравнения: в прошлом году произошли 105 пожаров на площади 1 411,67 га.

В лесхозы закуплены 5 лесопожарных автоцистерн, высокопроходимые автомобили УАЗ и ГАЗ, мотовездеход, моторные лодки, вахтовый автобус КАМАЗ для доставки лесных пожарных в труднодоступные места, трал для перевозки тяжелой техники. Приобретены также прицепные модули и установки высокого давления, которые позволяют с помощью современных технологий успешно справляться с пламенем.

Кроме того, сейчас в лесах региона работники лесхозов проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров. Как результат, с 1 июня в лесах Кузбасса не возникло ни одного пожара.

 

Фото: пресс-центр алминистрации Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
30/08/2023
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