В Кемерове почтили память погибших бойцов спецназа «Кузбасс»

В областном центре состоялся памятный митинг, посвящённый военнослужащим отряда специального назначения «Кузбасс», погибшим при исполнении воинского долга. В этом году исполняется 17 лет со дня трагических событий, произошедших в марте 2009 года на Северном Кавказе.

В этот день в ходе боевой операции погибли майор Василий Потапов, старший лейтенант Сергей Цветков, старший лейтенант Николай Саенко и рядовой Тимур Ибрагимов. С тех пор 20 марта стало днём памяти для бойцов подразделения, когда вспоминают всех павших товарищей.

В рамках мероприятия военнослужащие Росгвардии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Участники митинга отметили, что подвиг бойцов навсегда останется примером мужества, стойкости и верности воинскому долгу.

В марте 2009 года на территории Дагестана разведывательная группа под командованием Сергея Цветкова обнаружила вооружённую банду, длительное время терроризировавшую местное население. В результате ожесточённого двухдневного боя боевики были полностью уничтожены.

За проявленное мужество и героизм старший лейтенант Сергей Цветков и рядовой Тимур Ибрагимов были удостоены звания Героя России (посмертно). Майор Василий Потапов и старший лейтенант Николай Саенко награждены орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
23/03/2026
