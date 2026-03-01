В Кузбассе ищут новые направления развития туризма

В муниципалитетах региона начали поиск перспективных направлений для развития туризма. Эта работа ведется в рамках выездных сессий совместно министерством туризма и агентством по туризму Кузбасса.



«Развитие внутреннего туризма сегодня выглядит одним из перспективных направлений для Кузбасса. У региона есть большой потенциал, и важно постепенно раскрывать уникальность каждого его уголка. Мы будем рады гостям из других регионов, и вместе с тем хотелось бы, чтобы сами кузбассовцы чаще открывали для себя интересные места родной земли — это помогает лучше почувствовать ее ценность и по-новому взглянуть на знакомые территории», — отметил Илья Середюк.



Первым пунктом проведения совместных мероприятий стал Гурьевский округ. Эксперты, туроператоры и представители профильного ведомства встретились с предпринимателями, обсудили актуальные вопросы отрасли, включая качество сервиса, создание доступной туристической среды для маломобильных граждан, а также меры господдержки – в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Особое внимание уделили разработке новых турпродуктов — например, ориентированных на участников СВО и автопутешественников.



Участники отметили, что Гурьевский округ уже сегодня обладает большим туристическим потенциалом. Здесь можно найти практически все популярные направления отдыха. Так, лечебно-оздоровительный туризм в округе представлен тремя санаториями. Семейный и активный формат отдыха охватывает центр «Салаирские Плесы», где гости могут, в зависимости от сезона, арендовать сапборды, гидроциклы, лодки и снегоходы.



Популярностью также пользуется база активного отдыха «Озеро Апрелька» с уникальным водоемом бирюзового цвета — вода в нем имеет такой оттенок из-за месторождений разноцветных глин. На территории базы обустроен глэмпинг.



Визитная карточка Гурьевска — краеведческий музей, памятник архитектуры регионального значения. В Салаире после реставрации открылся Дворец культуры — архитектурная жемчужина с парком, также являющаяся объектом культурного наследия. В деревне Шанда работает этнопарк «ШанТуу Jерим», где гостей по старинным обычаям встречают представители телеутского народа.



Природные достопримечательности привлекают любителей экотуризма. Скала «Каменные ворота», Радужный каньон с разноцветными стенами, Гавриловские пещеры, карьер с бирюзовой водой у деревни Каменушка, гора Копна (по версии ученых — потухший вулкан), Маслиханский водопад и живописный водный каскад в Каменушке создают отличную базу для пеших прогулок и фотосессий. Горнолыжный комплекс «Золотая гора» на склонах Салаирского кряжа работает с ноября по апрель, сейчас он проходит через реновацию: здесь строятся новые гостевые дома, обновляется инфраструктура для семей с детьми.



Также в Гурьевске туристов может привлечь парк «Металлургов» со 150-летними соснами — уникальный участок тайги, сохранившийся со времен сереброплавильных заводов. В Салаире обустроен парк имени рудознатца Дмитрия Попова с современными спортивными и детскими зонами, включая площадки для людей с ограниченными возможностями.



Туристический бренд «Гурьевск. Найди свое золото» объединяет восемь экскурсионных маршрутов, один из которых — приключенческий «Найди свое золото» — в 2024 году стал победителем Всероссийской премии «Маршрут года».



Ближайшие выездные сессии запланированы в Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Мариинский округа.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса