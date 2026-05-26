В Кузбассе новые партии клубники из Киргизии прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора

20 мая 2026 года государственным инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля на 4,3 т свежей клубники, ввезенной в Кемерово из Киргизии.

Получатель известил о поступлении подкарантинной продукции, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами. Специалистами надзорного ведомства были отобраны образцы для лабораторной экспертизы с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам исследований, проведенных Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные объекты не обнаружены.

На основании заключения лаборатории Россельхознадзором выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению.