В Кузбассе новые партии рапса прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Республику Беларусь

24 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили два фитосанитарных сертификата на новые партии рапса, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Промышленновского муниципального округа, были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов, а также на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса общим объемом 130 тонн успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям страны-импортера.