В Кузбассе пенсионер выдал инспекторам Росгвардии найденное рядом с городским кладбищем ружье

В Белове инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 75-летнему местному жителю за добровольную выдачу незаконного оружия.

Пожилой мужчина обнаружил сверток, в котором находилось одноствольное охотничье ружье, рядом с городским кладбищем. Сознавая, что такая находка может представлять угрозу для окружающих, он принял решение сдать опасный предмет правоохранителям.

По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированное одноствольное охотничье ружье системы Бердана. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионеру могут выплатить в рамках профилактической операции «Оружие» денежную премию в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия