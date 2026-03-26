В Кузбассе по инициативе хозяйствующего субъекта Россельхознадзор провел профвизит в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

24 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении ООО «Эдельвейс-аптека». Мероприятие инициировано хозяйствующим субъектом Кузбасса в целях организации деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ходе встречи представитель ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности в сфере обращения лекарственных средств и принадлежащим объектам государственного контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта государственного контроля, исходя из отнесения к соответствующей категории риска.

Особое внимание уделено разъяснению положений статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Специалист Россельхознадзора напомнил, что лицензия на фармацевтическую деятельность обязательна для ведения розничной и оптовой реализации ветеринарных лекарственных средств. Действие лицензии регулируется Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 547.

Кроме того, в процессе мероприятия даны практические рекомендации по соблюдению нормативных требований, включая ведение документации, хранение препаратов, контроль за сроками годности препаратов для ветеринарного применения.