В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии овса в Казахстан
16 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 5 фитосанитарных сертификатов на партии овса, выращенного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Республику Казахстан.
Под контролем ведомства погрузка экспортных партий овса, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 350 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
23/03/2026