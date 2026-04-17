В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Монголию отгружено более 100 тонн отрубей пшеничных
15 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 5 фитосанитарных сертификатов на партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.
Под контролем ведомства погрузка 105 т отрубей пшеничных, производилась в автотранспорт. Таким образом, с начала 2026 года в Монголию отгружено 4,1 тыс. т отрубей пшеничных из Кузбасса.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
17/04/2026