В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Монголию отгружено более 100 тонн отрубей пшеничных

15 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 5 фитосанитарных сертификатов на партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.

Под контролем ведомства погрузка 105 т отрубей пшеничных, производилась в автотранспорт. Таким образом, с начала 2026 года в Монголию отгружено 4,1 тыс. т отрубей пшеничных из Кузбасса.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».