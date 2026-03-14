В Кузбассе постановлен приговор за публичное демонстрирование символики экстремистской организации

Житель города Кемерово, ранее уже привлечённый к административной ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, вновь совершил аналогичные противоправные действия. Он демонстрировал татуировки с запрещёнными в России символами в одной из бань Мариинска и на своей странице в социальной сети.

Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний официально нетрудоустроенный кемеровчанин летом 2025 года находился на заработках в Мариинске. В выходной день он со знакомым и бригадиром отдыхал в бане на улице Рабочей. Там, раздевшись, он продемонстрировал присутствующим татуировки на коленях, относящиеся к символике экстремистской организации «А.У.Е.», запрещённой по решению Верховного Суда России. Также отдыхающие фотографировались у бассейна.

Позже, вернувшись в гостиницу, кемеровчанин разместил фотографию на своей странице в социальной сети, где отчётливо была видна одна из татуировок запрещённой организации. Тем самым он публично продемонстрировал экстремистскую символику неограниченному кругу лиц.

Через некоторое время с этим изображением ознакомились и правоохранительные органы и оперативно установили личность злоумышленника. При выяснении всех обстоятельств противоправных действий было установлено, что в начале прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В результате в отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Позже обвиняемый пояснял, что его предупреждали о последствиях публичного показа татуировок, но он отнёсся к этому легкомысленно, не придавая серьёзного значения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, не оспаривал обстоятельств совершённого преступления и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд