В Кузбассе появился четвероногий талисман спецназа Росгвардии

На войсковом стрельбище в кемеровском округе к военнослужащим отряда специального назначения «Кузбасс» прибился местный пес. Смесь корги и хаски, шутят спецназовцы. Ему, как полагается, бойцы присвоили свой позывной – Серый.

«Местный пёс, уже привыкший к нам. Кормим, живёт здесь, всех любит», - поделился военнослужащий спецназа с позывным «Запал».

Пес приходит к бойцам каждый день, и за это время он привык к взрывам и стрельбе. Бойцы отмечают, что присутствие Серого поднимает настроение, а сам пес стал своеобразным символом удачи на стрельбище.

Фото: Росгвардия