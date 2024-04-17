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В Кузбассе появился четвероногий талисман спецназа Росгвардии

На войсковом стрельбище в кемеровском округе к военнослужащим отряда специального назначения «Кузбасс» прибился местный пес. Смесь корги и хаски, шутят спецназовцы. Ему, как полагается, бойцы присвоили свой позывной – Серый.

«Местный пёс, уже привыкший к нам. Кормим, живёт здесь, всех любит», - поделился военнослужащий спецназа с позывным «Запал». 

 Пес приходит к бойцам каждый день, и за это время он привык к взрывам и стрельбе. Бойцы отмечают, что присутствие Серого поднимает настроение, а сам пес стал своеобразным символом удачи на стрельбище.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2024
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