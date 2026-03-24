В Кузбассе проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний

Бешенство (гидрофобия) - природно-очаговое инфекционное заболевание с контактным механизмом передачи, поражающее всех теплокровных позвоночных животных, протекающее с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивающееся для человека смертельным исходом. Как рассказала Татьяна Евтеева, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в медийном пространстве все чаще стала появляться информация о нападении бездомных животных на людей, и о регистрации случаев бешенства среди животных на территории Кузбасса.

Переносчиками бешенства могут быть теплокровные животные. Например, домашние животные (собаки, кошки, коровы, лошади), дикие животные (лисы, еноты, волки, шакалы, летучие мыши), грызуны (существуют дискуссионные мнения о том, что именно грызуны могут является естественным резервуаром).

Заражение человека происходит при укусах, оцарапывании, ослюнении больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с бездомными и дикими животными. По данным ВОЗ в 99% случаев бешенства у людей заражение вирусом происходит через собак.

Ежегодно за помощью по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений животными в медицинские организации Кемеровской области обращаются свыше 7100 тысяч человек. Инкубационный период бешенства составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, в некоторых случаях - до одного года.

Профилактика бешенства:

не следует трогать диких и безнадзорных домашних животных, лучше держаться от них на безопасном расстоянии;

не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок привить данное животное и показать его ветеринарному врачу;

лучше не отправлять детей до 12-14 лет самостоятельно выгуливать собаку, особенно если это животное крупной и/или агрессивной породы. Ребенок может не справиться с ней.

Если вас укусило, оцарапало, ослюнило любое животное, даже внешне здоровое, а тем более бездомное либо дикое, следует немедленно:

- интенсивно промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну животного;

- после обработать рану антисептиком;

- наложить на рану стерильную повязку;

- в самые сжатые сроки обратиться к врачу в ближайший травматологический пункт или в медицинскую организацию.

По возможности необходимо собрать максимум данных о покусавшем животном (описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника, обстоятельства укуса и др.) Эту информацию необходимо сообщить врачу. Следует провести курс прививок (лечебно-профилактическая иммунизация), назначенный врачом. Прививки остаются единственным надежным средством защиты людей от бешенства. Они включают введение вакцины и, при необходимости, иммуноглобулина. Своевременная иммунизация предупреждает возникновение бешенства в 96-99% случаев.

Помните, что только своевременное обращение за медицинской помощью может предупредить заболевание бешенством!

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики