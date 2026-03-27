В Кузбассе прошло торжественное мероприятие в честь юбилеев Росгвардии

В Кемерове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 215-й годовщине со дня образования войск правопорядка и 10-летию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Праздничные события прошли в Филармонии Кузбасса и объединили действующих сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, отряда специального назначения «Кузбасс» и авиационного отряда специального назначения, ветеранов службы, представителей органов власти и общественности.

В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк, глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу Игорь Колесников, представители силовых структур, депутаты и общественные деятели.

Перед началом официальной части у входа в филармонию была развернута выставка специальной техники. Гости мероприятия смогли ознакомиться с современными образцами, в том числе с техникой, задействованной при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Также была представлена экспозиция современного вооружения. Отдельный интерес вызвала тематическая выставка, посвящённая СВО: на ней были продемонстрированы трофеи, а также образцы сбитых беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных бойцами специальных подразделений Росгвардии при отражении атак на российские регионы.

В ходе торжественной части к личному составу и ветеранам службы обратился губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил важность выполнения задач по защите граждан и критически важных объектов, а также подчеркнул значимую роль росгвардейцев при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

В продолжение церемонии Илья Владимирович вручил высокую региональную награду - «Орден Почёта Кузбасса» - ветерану службы, первому руководителю территориального управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майору полиции Юрию Келю за значительный вклад в укрепление безопасности региона. Также губернатор наградил отличившихся сотрудников областными наградами. Главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу Игорь Колесников вручил государственные награды - ордена Мужества, медали «За храбрость» II степени, а также медали «За отличие в охране общественного порядка» сотрудникам, проявившим мужество и героизм при исполнении служебного долга.

Ряд сотрудников был отмечен ведомственными и областными наградами за добросовестную службу и выполнение воинского долга. Отдельное внимание было уделено ветеранам службы - им также вручены заслуженные награды. Кроме того, медаль получила сотрудница вневедомственной охраны, воспитавшая пятерых детей, как пример высокой гражданской ответственности и преданности службе.

В своём обращении к участникам торжественного мероприятия временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов отметил значительный вклад ветеранов в становление и развитие службы, подчеркнул, что память о павших товарищах, погибших при защите государства, будет жить вечно, и заверил, что подразделения войск правопорядка выполнят все поставленные задачи.

В ходе мероприятия Павел Кузнецов также вручил ведомственные награды директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации отличившимся сотрудникам.

Торжественная часть завершилась концертной программой.

Фото: Росгвардия