В Кузбассе проведены профилактические визиты

В феврале текущего года согласно поданным заявлениям, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 12 профилактических визитов в области федерального государственного земельного контроля (надзора) и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Профилактические визиты проводились в форме профилактической беседы с сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактические визиты направлены на снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями и носят информационный характер.

В ходе профилактических визитов представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения, по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами, об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактических визитов причинение вреда (ущерба) или угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не установлены.