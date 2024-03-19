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В Кузбассе проведены профилактические визиты

В феврале текущего года согласно поданным заявлениям, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 12 профилактических визитов в области федерального государственного земельного контроля (надзора) и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Профилактические визиты проводились в форме профилактической беседы с сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактические визиты направлены на снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями и носят информационный характер.

В ходе профилактических визитов представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к  их деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения, по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами, об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактических визитов причинение вреда (ущерба) или  угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не  установлены.

Общество
kuzbassnews.ru
19/03/2024
Общество
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