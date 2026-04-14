Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие деклараци на арахис в связи с нарушениями при оформлении

7 апреля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении  декларации на  арахис свежий очищенный, оформленной с нарушением процедуры декларирования.

Так, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия установлено, что в поле 5 «Сведения о продукции» в строке обозначения партии указано «Единичное изделие»; отсутствуют сведения об области применения продукции, а именно, на какие цели она предназначена.

Кроме того,  поле 8 «Дополнительная информация» не заполнено;  оптически считываемый матричный код (QR-код) необходимо указывать в поле 13 «QR-код».

Таким образом, допущены нарушения требований решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

Заявителем деклараций является ООО «ТОР» из города Кемерово.

В результате решением ведомства от 7 апреля 2026 года декларации о соответствии признана недействительными, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

Общество
kuzbassnews.ru
14/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus