В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 1 800 тонн овса

17 марта 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию овса, выращенного в 2025 году и предназначенного на пищевые цели, оформленной с нарушением. Так, при декларировании 1 800 т овса индивидуальным предпринимателем допущены несоответствия в протоколах испытаний: в разделе «Место отбора проб» указан один адрес осуществления деятельности, а в оформленной декларации о соответствии — другой.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Заявителем декларации является предприниматель из Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 17 марта 2026 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».