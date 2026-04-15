Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 1700 тонн кормовой пшеницы в связи с отсутствием исследований на пестицид

7 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 1700 т пшеницы, предназначенной на кормовые  цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Оцелот, Дипломат, Зодиак, Айвенго, Альтаир, Легат, Страйк форте, Фатрин (лямбда-цигалотрин, клоквинтосет-мексил, альфа-циперметрин, имазамокс, тебуконазол, флутриафол, клетодим), применённых при  выращивании в 2025 году. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.

kuzbassnews.ru
15/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Новости Кузбасса © 2007-2026
kuzbassnews.ru
Система Orphus