В Кузбассе Россельхознадзор привлек к административной ответственности предпринимателя за нарушение требований техрегламента «О безопасности зерна»

Выпуск в обращение зерна без подтверждения его соответствия требованиям технического регламента был выявлен специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в феврале 2026 года в ходе проведения согласованной с органами прокуратуры внеплановой проверки.

Так, ИП Глава К(Ф)Х Мануйленко Е. В. не обеспечил проведение исследований гороха на содержание остаточного количества действующих веществ следующих пестицидов: глифосат; альфа-циперметрин; лямбда-цигалотрин; имазамокс; тебуконазол; бифентрин + имидаклоприд; флудиоксонил, в результате чего данная информация отсутствует в протоколах испытаний.

Кроме того, было установлено, что предприниматель не обеспечил проведение исследований рапса на содержание остаточного количества действующих веществ следующих пестицидов: глифосат; ацетамиприда + лямбда-циголатрин; альфа-циперметрин; клотианидин + зета-циперметрин; клетодим + хизалофоп-П-этил; альфа-циперметрин, в результате чего данная информация отсутствует в протоколах испытаний.

Следовательно, партии гороха массой 700 т и рапса массой 1 000 т урожая 2025 года, поставляемые на пищевые цели, не прошли необходимую процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна».

В результате контрольного (надзорного) мероприятия ведомство привлекло сельхозтоваропроизводителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей за выпуск в обращение зерна без подтверждения в полном объеме его соответствия необходимым требованиям, нарушив пункты 1, 3 статьи 3, пункт 3 статьи 4 ТР ТС 015/2011.

20 марта 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено соответствующее постановление.

Таким образом, 1 700 т зерна не допущено к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.