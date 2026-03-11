Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на партии ячменя

10 марта 2026 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили 6 фактов нарушения при оформлении товаросопроводительных документов на партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенного на пищевые цели. Во всех случаях экспортером допущено нарушение требований при формировании партий зерна. Так, в августе 2025 года при внесении показателей потребительских свойств ячменя ярового отсутствовали дата и номер протокола испытаний, согласно которому было проведено исследование зерна.

Вместе с тем, информация об оформленных товаросопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) вносится в соответствии с «Правилами оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1721. А перечень потребительских свойств партии зерна и продуктов его переработки, подлежащих внесению во ФГИС «Зерно», утвержден приказом Минсельхоза России от 12 ноября 2021 г. № 756.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителем не представлены сведения о потребительских свойствах ячменя. В этой связи, 10 марта 2026 года в качестве превентивной меры по недопущению дальнейших нарушений в его адрес ведомство объявило предостережение.

kuzbassnews.ru
11/03/2026
