В Кузбассе транспортные полицейские изъяли незаконно добытые биоресурсы на сумму почти 90 тысяч рублей

В ходе рейдовых мероприятий по охране рыбных запасов в период весеннего нереста на водоемах Крапивинского района реки Томь сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с коллегами из рыбоохраны задержали жителя города Кемерово во время незаконной добычи рыбы.

Транспортные полицейские установили, что мужчина с использованием запрещенных орудий лова добыл 140 экземпляров рыбы различных пород – окуня, плотвы, леща, щуки, судака, карася, ерша. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму 89 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России