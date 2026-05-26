Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе транспортные полицейские изъяли незаконно добытые биоресурсы на сумму почти 90 тысяч рублей

В Кузбассе транспортные полицейские изъяли незаконно добытые биоресурсы на сумму почти 90 тысяч рублей

В ходе рейдовых мероприятий по охране рыбных запасов в период весеннего нереста на водоемах Крапивинского района реки Томь сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с коллегами из рыбоохраны задержали жителя города Кемерово во время незаконной добычи рыбы.

Транспортные полицейские установили, что мужчина с использованием запрещенных орудий лова добыл  140 экземпляров рыбы различных пород – окуня, плотвы, леща, щуки, судака, карася, ерша. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму 89 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

Происшествия
Крапивинский
kuzbassnews.ru
26/05/2026
Происшествия
Крапивинский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus