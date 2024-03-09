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В Кузбассе транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом»

В рамках акции на железнодорожном вокзале станции Кемерово транспортные полицейские вручили женщинам-пассажирам и работницам железной дороги символы весны – тюльпаны. Сотрудники линейного управления пожелали представительницам прекрасного пола исполнения всех желаний, семейного благополучия, заряд позитива, праздничного настроения и безопасного пути.  Также стражи порядка побывали в гостях у женщин-ветеранов и в семьях сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей. Женщины искреннее благодарили сотрудников за внимание и пожелали успехов в службе.  «Такие акции – хороший способ внести в повседневную жизнь частичку радости и вызвать улыбки у наших милых женщин», - отметил представитель Общественного совета Дмитрий Матюхин. Фото: Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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09/03/2024
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