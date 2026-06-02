В Кузбассе руководитель территориального управления Росгвардии наградил отличившихся сотрудниц охранных организаций

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось торжественное вручение благодарностей начальника территориального управления сотрудницам частных охранных организаций, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений региона.

За добросовестное исполнение обязанностей, высокий профессионализм и бдительность при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на объектах образования благодарностями были отмечены новокузнечанки Екатерина Неверова и Наталья Чуприкова.

Екатерина Неверова была поощрена за решительные действия при пресечении попытки проникновения на территорию школы гражданина с явными признаками опьянения. Своевременно воспользовавшись тревожной сигнализацией, она предотвратила нарушение установленного порядка до прибытия сотрудников Росгвардии.

Наталья Чуприкова отмечена за предотвращение попытки проноса запрещённого предмета на территорию образовательного учреждения южной столицы Кузбасса. Благодаря её бдительности и грамотным действиям нарушение требований безопасности было своевременно пресечено.

Врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Павел Кузнецов поблагодарил сотрудниц за добросовестный труд, подчеркнув, что проявленные ими профессионализм и бдительность способствовали предотвращению негативных последствий и обеспечению безопасности детей.

