В Кузбассе в отношении трёх граждан ближнего зарубежья принято решение о выдворении за пределы России

Установлено, что у двух незаконно находящихся на территории Российской Федерации граждан Узбекистана срок пребывания истёк осенью 2023 года, а гражданин Таджикистана незаконно находится на территории России уже более года. За совершенное правонарушение каждому из них был назначен штраф в размере двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы России и с помещением их в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.

Согласно материалам дел об административных правонарушениях, представленных в Мариинский городской суд Кемеровской области должностными лицами органов внутренних дел, в первой половине марта в разные промежутки времени сотрудниками ГИБДД были остановлены два автомобиля. В результате проверки документов выяснилось, что в автомобиле Chevrolet Lacetti находятся двое граждан Узбекистана, законный срок пребывания в стране которых истёк осенью 2023 года. А автомобилем HONDA, остановленным несколькими днями ранее, управлял 20-летний гражданин Таджикистана, у которого законный срок пребывания в России истёк в феврале 2023 года. По окончании срока пребывания иностранные граждане на родину не вернулись, продолжая проживать в России без документов, подтверждающих право на пребывание.

Все трое правонарушителей отсутствие документов не оспаривали, вину в нарушении миграционного законодательства признали.

Суд назначил каждому из правонарушителей штраф в размере двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Правонарушители были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

С назначенным наказанием в виде административного выдворения за пределы России не согласился лишь гражданин Таджикистана: в этой части он обжаловал постановление Мариинского городского суда в Кемеровский областной суд. Свои доводы он мотивировал тем, что на территории России у него проживают родители и брат, в связи с чем его выдворение за пределы страны будет являться нарушением права на семейную жизнь.

Однако вышестоящая судебная инстанция доводы жалобы правонарушителя не поддержала, указав в решении, что само по себе наличие на территории Российской Федерации родственников гражданина иностранного государства не освобождает его от обязанности соблюдать миграционное законодательство страны пребывания. В данном конкретном случае было учтено, что, находясь на территории России длительное время, мер к легализации своего пребывания он не предпринимал, о приёме в гражданство Российской Федерации не обращался.

В результате постановление суда первой инстанции в обжалуемой части было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд