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В Новокузнецке вынесен приговор студенту - мошеннику, действовавшему по схеме «ваш родственник попал в беду»

Центральный районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении студента, который обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В декабре 2022 года молодой человек, решив заработать «легкие деньги», вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом и согласился на работу курьера. С помощью популярного мессенджера он получал адреса потерпевших, а затем приезжал к ним и под видом помощника представителей правоохранительных органов забирал денежные средства.

Потерпевшие при этом полагали, что передают деньги представителю власти, для того, чтобы помочь своим родственникам, так как до этого по телефону с ними связывался мошенник, который представлялся сотрудником правоохранительных органов, и убеждал их, что с близкими людьми произошло дорожно-транспортное происшествие.

Таким образом, молодой человек обманным путем получил от трех пенсионеров Новокузнецка более 900 тыс. рублей.

Вину в совершенных преступлениях он признал полностью, частично возместил ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на 2 года 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, а также удовлетворил заявленные потерпевшими иски о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлениями.

 

Фото из открытых источников

 

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kuzbassnews.ru
23/05/2023
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