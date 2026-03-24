Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В преддверии 10-летия Росгвардии жители Кузбасса смогут задать вопросы о службе в ведомстве

25 марта 2026 года в Кемерове состоится прямая линия для граждан, заинтересованных в трудоустройстве в подразделения Росгвардии. Мероприятие приурочено к предстоящему 10-летию ведомства и направлено на информирование жителей региона о возможностях прохождения службы.

В ходе прямой линии специалисты ответят на вопросы о порядке поступления на службу, условиях работы и карьерных перспективах в подразделениях вневедомственной охраны, а также в специальных подразделениях Росгвардии.

Кроме того, сотрудники ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам поступления на военную службу в отдельную 118-ю бригаду войск национальной гвардии Российской Федерации.

Задать интересующие вопросы можно по единому телефону 117 (добавочный 5) в два временных интервала: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Специалисты отдела кадров и строевой части предоставят подробные разъяснения и ответят на все вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и возможностей службы в Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
24/03/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus