В преддверии 10-летия Росгвардии жители Кузбасса смогут задать вопросы о службе в ведомстве

25 марта 2026 года в Кемерове состоится прямая линия для граждан, заинтересованных в трудоустройстве в подразделения Росгвардии. Мероприятие приурочено к предстоящему 10-летию ведомства и направлено на информирование жителей региона о возможностях прохождения службы.

В ходе прямой линии специалисты ответят на вопросы о порядке поступления на службу, условиях работы и карьерных перспективах в подразделениях вневедомственной охраны, а также в специальных подразделениях Росгвардии.

Кроме того, сотрудники ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам поступления на военную службу в отдельную 118-ю бригаду войск национальной гвардии Российской Федерации.

Задать интересующие вопросы можно по единому телефону 117 (добавочный 5) в два временных интервала: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Специалисты отдела кадров и строевой части предоставят подробные разъяснения и ответят на все вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и возможностей службы в Росгвардии.

